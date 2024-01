A Associação Cultural Solidariedade Social Raquel Lombardi, enquanto colaborador em projetos de caráter inclusivo europeus, integra o Projeto ESSENCE, um projeto que visa promover a troca de experiências entre parceiros europeus de diversas origens geográficas e sociais com um propósito comum: a inclusão.

O objetivo deste projeto financiado pela UE é desenvolver competências transversais ambientais, de cidadania e participação ativa, na vida das comunidades locais tornando-as cada vez mais inclusivas.

Os grupos-alvo do projeto ESSENCE incluem os educadores/formadores das organizações parceiras e três grupos de adultos desfavorecidos: os idosos de contextos socioeconómicos desfavorecidos, mulheres vítimas de violência e migrantes/refugiados.

A iniciativa visa envolver diretamente estes grupos em atividades educativas não formais, bem como formar educadores para trabalhar com estas audiências, através da formação, da aprendizagem de novas metodologias e atividades práticas inclusivas.

O principal resultado do projeto é a criação de um Manual pedagógico, que reúne as boas práticas partilhadas pelos parceiros durante o projeto, resultando na capacitação dos profissionais de educação de adultos para inclusão destes grupos-alvo.

A coordenação do projeto é da responsabilidade da Itália, contando com Portugal, Grécia e França como parceiros. A troca de boas práticas entre os parceiros visa envolver e capacitar ativamente adultos com menos oportunidades, especialmente no que diz respeito às competências transversais de sustentabilidade ambiental, cidadania e participação ativa nas comunidades alvo.

O projeto aborda várias outras prioridades do Programa Erasmus+ que são importantes para a promoção e consciencialização da identidade europeia nos países participantes.

Foram realizados três cursos de formação (LTTA) destinado a professores/formadores na educação de adultos: o primeiro encontro realizou-se na Martinica, de 9 a 11 de maio de 2023, o segundo na Grécia, de 18 a 20 de setembro de 2023, e o terceiro encontro de formação na Itália, de 22 a 24 de janeiro de 2024.

O encontro final será na Madeira, no mês de abril de 2024, onde serão realizados workshops destinados aos profissionais de educação de adultos, docentes de todos os grupos de recrutamento, profissionais de adultos e com a participação de formandos que pertencem ao grupo-alvo que se debruça o projeto.