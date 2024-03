A sessão pública de assinatura do Contrato para Fornecimento e Instalação de Cabos Submarinos - Anel CAM (Continente-Açores-Madeira) teve lugar hoje, nas instalações da Infraestruturas de Portugal, em Almada, e contou com a presença do secretário regional das Finanças.

Rogério Gouveia saudou o investimento que “embora tardio, vai finalmente para o terreno”, faz saber em comunicado enviado ao JM.

De acordo com a mesma fonte, o governante lembrou que “o Estado só se compromete com a ligação Continente-Açores-Madeira, deixando de fora a ligação ao Porto Santo”, que será suportada pelo o Governo Regional, num investimento superior a 1 milhão de euros.

“Para além da capacidade limitada, o tempo de vida do atual cabo, do operador privado Altice, termina no final deste ano, pelo que a Região arriscaria a ficar sem comunicações com o resto do mundo e a ver ampliada a sua ultraperificidade”, é observado.

A Secretaria Regional sublinha que foi a “precaver esse risco, que o Governo Regional decidiu, em 2018, fazer um importante investimento noutro cabo submarino – Ellalink –, desenvolvido pelo Grupo EEM, através da sua participada EMACOM, que é um operador de telecomunicações neutro e integralmente público, detido em 100% pela Região Autónoma da Madeira”.

Esta infraestrutura de telecomunicações submarina entre o Funchal e Sines, considerada como a quarta acessibilidade e um instrumento essencial para o desenvolvimento regional, representou um investimento no valor de 15,6 milhões de euros, sendo constituída por um par de fibras óticas com capacidade de transmissão de 13, 5 Terabits e com um período de vida útil não inferior a 25 anos.

Os dois cabos submarinos, Ellalink e o novo Anel CAM, terão uma grande relevância para o desenvolvimento da Madeira, respondendo às atuais preocupações do setor empresarial e da população em geral, com muitos benefícios para os operadores de telecomunicações e para todos os madeirenses, tanto pela redução de preço, como pelo aumento da capacidade de transmissão.