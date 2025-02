Em janeiro de 2025, os preços de arrendamento na Região, de acordo com documento do Idealista endereçado à imprensa, aumentaram 9,6% em comparação com o ano anterior, atingindo um custo médio de 15,6 euros/m².

No Funchal, o aumento foi de 8,7%, com o preço médio a chegar a 15,8 euros/m². A nível nacional, subiu 4,1%, com o preço médio fixado em 16,4 euros/m².

Entre as capitais de distrito, Santarém registou uma maior subida (14,8%), enquanto Leiria foi a única cidade com uma queda (-4,7%). Lisboa continua a ser a cidade mais cara para arrendar, com 21,9 euros/m².

Em termos regionais, os Açores lideraram as subidas, com um aumento de 17,1%, seguido pelo Algarve (15%). As regiões mais económicas para alugar são o Centro, Açores e Alentejo.

O índice de preços imobiliários do idealista denota que as rendas no Funchal estão 8,7% mais caras.