A ARAE informou o JM que não interveio no caso do sem-abrigo que foi identificado a vender um cão, conforme evidencia a manchete de hoje do JM, e que achou “mais profícuo” remeter o caso para entidade competente.

“A ARAE, na sequência das suas atribuições e competências, analisou internamente o assunto, concluindo que não se trata de um estabelecimento comercial ou de anúncio na internet”, é explicado ao nosso Jornal.

