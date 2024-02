O conselho regional do PSD tem sido pautado por diversas intervenções, muitos aplausos, mas também alguns apupos, audíveis no exterior., consoante as intervenções.

Como foi dito também, antes do início dos trabalhos, por Cunha e Silva, esta reunião não visa eleger um sucessor, mas sim traçar uma estratégia, sendo que entre as intervenções nem todas serão a favor de Albuquerque, como terá sido o caso de Sara Madruga, que não se poupou vaias após uma oratória que não agradou a todos, visando o (ainda) líder do partido

Certo que Miguel Albuquerque partilhou já como segunda-feira a data de formalizar a sua demissão, depois de já ter manifestado essa intenção junto do Representante da República, tendo aguardado, em sintonia com Ireneu Barreto, pelo momento certo.

Hoje, no Conselho Regional do PSD, disse, então que esse momento certo para deixar a Quinta Vigia é segunda-feira, conformando a informação prestada pelo JM já na sua edição escrita desta quinta-feira.

Para essa decisão final, Miguel Albuquerque terá de regressar novamente ao Palácio de São Lourenço.

Nas imediações do Centro de Congresso da Madeira os jornalistas aguardam pela conclusão da reunião.