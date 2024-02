O JPP não aceita, de forma alguma, que seja nomeado um Governo Regional sem ser sufragado ao voto da população. Élvio Sousa diz que é isso que o PSD, em conluio com CDS e PAN, vai tentando concretizar.

“Quer o PAN quer o CDS estão a ser manietados por uma determinada cúpula interna do PSD. Estão a tentar por todos os meios impedir que haja eleições antecipadas, para se perpetuar no poder, pressionando, também, o Presidente da República e o Representante da República”, conforme leitura do líder parlamentar do JPP, em conferência de imprensa, na manhã desta quarta-feira.

Na sala de imprensa da Assembleia regional, Élvio Sousa diz que “em causa está um assalto ao poder. É ilegítimo politicamente a nomeação de um novo governo, é um atentado à inteligência dos madeirenses”.

Ou seja, “é estratégia do PSD utilizando o PAN e o CDS par anão haver eleições e se perpetuar no governo”, deixando implícito que as intervenções públicas de Mónica Freitas e Rui Barreto são concertadas com os sociais democratas. Aliás, pergunta mesmo se o líder centrista está assim tão incomodado, “então porque não se demite” do cargo de secretário regional.

Na cronologia dos acontecimentos, “o Orçamento Regional deve ser discutido, depois devem ser auscultados os partidos e seguirem-se eleições antecipadas o mais rapidamente possível”. Para o JPP não existe qualquer outra via alternativa, acusando o PSD de uma narrativa “para fazer convencer a população que pode haver um novo governo sem eleições, com um protagonista artificial”.

Disse também que o JPP ainda não se debruçou grandemente sobre a moção de censura do PS e do Chega, e sim que “na antevéspera da sua discussão vamos debater dentro do partido”, dizendo do ser “o único adulto na sala” e elogiando a estratégia do partido. “A moção de censura pode ser usada uma vez durante a sessão legislativa e a qualquer momento o podemos fazer”, com Élvio Sousa a frisar que “fomos inteligentes” nesta matéria.

Sobre o orçamento, aquele que está já na ALRAM, Élvio Sousa diz que “cabe ao PAN aprovar”, partilhando já, com esta antecedência, que o JPP fará quilo que lhe é habitual: “abstenção na generalidade e depois da especialidade logo se verá, de acordo com a aceitação, ou não, de propostas do JPP.