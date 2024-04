A Assembleia de Freguesia da Ribeira Brava, reunida na passada sexta-feira aprovou, por unanimidade, a proposta de Revisão do Orçamento da Junta para 2024, cujo valor total ronda os 300 mil euros. “Montante que dota a autarquia local de indispensáveis meios que lhe permita responder aos desafios colocados em tempo de incertezas com que a localidade e mundo se confrontam”, expressa Marco Martins, em comunicado.

Para o presidente da autarquia ribeira-bravense, “os documentos que estabelecem a orientação da Junta para 2024, nos múltiplos domínios em que a sua intervenção se manifesta, tendem objetivamente a responder aos anseios e necessidades da população, acentuadas pela complexidade do quadro de guerra e a consequente crise económica e social que lhe está inerente”.

Segundo o autarca independente, numa época “muito desafiadora devido a toda a conjuntura atual”, é de salientar a aprovação, também por unanimidade, com votos favoráveis do RB1, PS e CHEGA, as contas de gerência referentes ao ano transato, com um grau de execução da receita e da despesa acima dos 99%, “espelho da boa gestão de recursos que a Junta de Freguesia da Ribeira Brava pratica”.

No decurso da sessão realizada na semana passada no Salão Nobre da Câmara Municipal, foram ainda aprovados, por unanimidade, o património, atualização do quadro de pessoal, a isenção de taxas canídeos e gatídeos para a campanha veterinária do presente ano e um voto de louvor para todos os intervenientes diretos e indiretos na semana de freguesia da Ribeira Brava, aproveitando o autarca para agradecer aos empresários, ao município e a todos quanto trabalham e apoiam a Ribeira Brava.