Em nota endereçada às redações, a APRAM - Portos da Madeira, informa sobre o reforço da aposta no digital, notando que a empresa vai lançar um novo site institucional. Este, será disponibilizado aos navegadores até agosto de 2024.

O propósito passa pelo “reforço da política de digitalização da empresa e tem como objetivo melhorar a imagem institucional da APRAM e estabelecer mecanismos de comunicação com clientes e fornecedores, agilizando processos. Integrará um sistema de formulários de contacto e ticketing com ligação a plataformas internas em utilização e disponibilizará informação de ocupação de cais em tempo real, previsão de escalas e divulgação de dados meteo-oceanográficos”, realça o gabinete de comunicação da empresa.

Notar que este é um investimento de 103.015,45€, já com IVA, que engloba a construção e manutenção técnica do portal, bem como a gestão técnica das redes sociais oficiais da APRAM.

De acordo com a presidente do Conselho de Administração da APRAM, “este novo portal, está inserido na nossa política de digitalização, modernização e desmaterialização de processos, e surge da vontade de reforçar a nossa comunicação com a comunidade portuária e com o público em geral”, disse Paula Cabaço.

“Sabemos da importância histórica, económica e social que os Portos da Madeira têm para a Região, e os processos de digitalização em curso, como é o caso deste novo portal, vão contribuir para manter esse diálogo e proximidade entre a Autoridade Portuária e a sociedade”, continuou, expondo: “A nossa atividade está associada à economia e ao turismo da Região, e é essencial que a comunicação seja feita também globalmente. Este portal eletrónico será uma ferramenta essencial nessa estratégia de comunicação e marketing”.