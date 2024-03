“Apostar na Educação é construir um futuro de sucesso”

Tendo em conta que “a Educação mudou muito em Portugal nas últimas décadas e é o investimento ‘certo’ nesta área estratégica que vai determinar o futuro das próximas gerações”, o NÓS, Cidadãos! considera que “é de suprema importância” a formação dos recursos humanos e a boa preparação das mais jovens e futuras gerações, “pois é isso que nos colocará noutro patamar de desenvolvimento e com outra capacidade para atrair investimentos e gerar riqueza sustentável”.

Em comunicado, o NÓS, Cidadãos! acusa o governo socialista de António Costa de não ter estado “à altura deste desafio” e não ter investido “o necessário”. “A Educação não foi uma efetiva prioridade”, aponta.

Assim sendo, o NÓS, Cidadãos! inscreve no seu Programa Eleitoral propostas como: a desburocratização das práticas e dos processosadministrativos aplicados à gestão da Educação e também no processo de ensino-aprendizagem; que a avaliação dos professores não deve estar sujeita a quotas/percentis e deve visarsobretudo a gestão do desempenho; reorganização global dos planos de estudo e dos programasdisciplinares/Aprendizagens Essenciais; reforço na aposta do ensino pré-escolar gratuito.

Por último, “é obrigatório reestruturarmos o ensino profissional, com a criação de cursostécnicos de curta duração, orientando-o para áreas prioritárias de formação, que serãodefinidas em estreita articulação com as necessidades do tecido empresarial português”, menciona o partido.