A Câmara Municipal de Câmara de Lobos celebra o seu 189.º aniversário com um programa especial de atividades, que terá lugar nos dias 4, 5 e 6 de outubro, concentrado na freguesia do Curral das Freiras.

Segundo informa a autarquia, as comemorações do Dia do Concelho contarão com uma diversidade de eventos culturais, cerimónias formais e momentos musicais, destacando a rica história, tradições e resiliência da freguesia que acolhe as festividades.

“Tendo em consideração os incêndios ocorridos no passado mês de agosto no concelho de Câmara de Lobos, o executivo camarário decidiu celebrar o Dia do Concelho na freguesia do Curral das Freiras, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios. Devido à gravidade dos acontecimentos, as festividades locais dessa freguesia tiveram de ser canceladas, o que levou ao compromisso do executivo de promover agora a dinamização económica e cultural da freguesia”, lê-se na nota.

Esta decisão simboliza um gesto de solidariedade para com a comunidade do Curral das Freiras, que demonstrou grande resiliência face aos recentes acontecimentos. Assim, a celebração do aniversário municipal nesta freguesia visa também contribuir para a economia local, enquanto se celebra a identidade e união do Concelho como um todo.

As comemorações têm início no dia 4 de outubro, pelas 09h00, com o hastear das bandeiras nos Paços do Concelho na freguesia de Câmara de Lobos, um momento simbólico que marca oficialmente o arranque das festividades. Às 10h00, realizar-se-á a Sessão Solene, no Centro Cívico do Curral das Freiras, onde serão homenageadas várias figuras e instituições, a anunciar em breve, que contribuem ou contribuíram, para a afirmação positiva do Concelho.

Após a Sessão Solene, haverá a abertura da Exposição “Lagares”, de Nuno Gonçalves, no Centro Cívico do Curral das Freiras, pelas 12h00. O dia continua com uma Eucaristia Solenizada pelo Grupo Coral do Curral das Freiras, às 18h00, seguida por atuações musicais, como a banda Atlantic Vibes, o cantor João Vinagre e, a encerrar, o DJ Tiago Santos com animação até às 02h00.

No dia 5 de outubro, a programação cultural segue com mais animação musical como a Associação Cultural ComCordas e o Grupo Cultural da Casa do Povo do Curral das Freiras, às 18h00 e 19h00, respetivamente. À noite, a animação será garantida com o espetáculo dos Gaudium Music com Leonor Oliveira e, a partir das 22h00, o público poderá desfrutar dos sons de um dos artistas mais queridos no Concelho, Roni de Melo. Das 00h00 ^`as 02h00 a animação ficara a cargo do grupo CANA D’AÇUCAR, DJ WAGA e JPRamos com a participação de Pedro Garcia.

O encerramento das comemorações será no dia 6 de outubro, com a tradicional Eucaristia Solenizada pelo grupo Re-Mar, às 08h30, seguida por um conjunto de atividades diversas. A manhã será animada pela Banda Orquestral de Câmara de Lobos, que atuará a partir das 09h30, seguida da atuação do Grupo de Folclore Cultural e Recreativo da Quinta Grande Às 11h30, haverá nova missa Dominical solenizada pelo Coro de Câmara de Câmara de Lobos O evento culmina com o concerto da Banda Orquestral “Os Infantes”, às 14h00.

Durante as festividades os visitantes terão à sua disposição, além da restauração local, várias barracas de comes e bebes, típicas de um verdadeiro arraial.

“As festividades do 189.º aniversário de Câmara de Lobos são uma oportunidade não só para todos os munícipes e visitantes desfrutarem de momentos únicos de cultura, história e convívio, mas também para reforçar o apoio à freguesia do Curral das Freiras, promovendo o seu desenvolvimento económico e cultural após os desafios enfrentados recentemente”, conclui a nota de imprensa.