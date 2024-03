Um ambiente tranquilo, com alguns militantes a conversar descontraidamente, está a marcar o fim do período eleitoral nas diretas do PSD-Madeira, e o início da noite eleitoral que irá determinar o futuro do partido na Região.

Manuel António Correia está na sede de campanha, no Largo do Phelps, mas numa reservada.

O candidato da lista B nestas eleições está a acompanhar a noite eleitoral, que irá determinar quem será o próximo presidente do PSD e aquele que deverá concorrer a eleições legislativas nacionais, se o Presidente da República assim decidir.