Os alunos do Curso Técnico de Gestão de Ambiente, da Escola Secundária Jaime Moniz, realizaram uma visita técnica ao Centro de Telegestão, da empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM), no âmbito do Dia Nacional da Água, celebrado hoje, dia 1 de outubro.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar aos alunos do curso uma aula diferente sobre o sistema de gestão e abastecimento de água da Madeira e Porto Santo. Trata-se de um sistema complexo, dotado de um conjunto de subsistemas e infraestruturas de captação, produção, tratamento, transporte, distribuição em alta e aproveitamento hidroelétrico, distribuídos um pouco por todos os concelhos, gerido diariamente por cerca de 400 colaboradores afetos ao sector das águas da ARM.

O sistema de Telegestão da ARM, implementado há mais de 20 anos, permite gerir remotamente todas as instalações, infraestruturas e equipamentos associados ao sistema multimunicipal de fornecimento de água em alta aos 9 municípios da Região, nomeadamente, Calheta, Câmara de Lobos, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Porto Santo, Ribeira Brava, Santa Cruz e Santana.

O Centro de Telegestão da ARM, onde é gerido todo o sistema, localiza-se na Estação de Tratamento de Água Eng.º Manuel Rafael Amaro da Costa (ETA da Alegria), em São Roque, no concelho do Funchal, e permite otimizar a adução às redes de abastecimento de água de uma forma racional e numa perspetiva de poupança de energia elétrica e eficiência hídrica.

O Dia Nacional da Água, celebrado anualmente a 1 de outubro, determina o início de um novo ano hidrológico, e é uma importante data para se refletir sobre a importância de uma gestão cada vez mais eficiente do recurso hídrico.