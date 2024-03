No passado dia 6 de março, os alunos do 12.° ano da Escola Básica e Secundária de Santana, das disciplinas de Biologia, Física e Geologia realizaram uma visita de estudo ao Centro de Simulação Clínica do Hospital Central do Funchal e à Universidade da Madeira.

No Centro de Simulação Clínica tiveram a oportunidade de conhecer a importância deste centro na preparação médica a vários níveis (desde o ensaio de uma vacina até à simulação de uma situação de emergência médica urgente). Tiveram também a oportunidade de recordar os procedimentos a ter em caso de paragem cardiorrespiratória.

Na Universidade da Madeira, visitaram o Laboratório de Genética e marcaram presença numa aula de Geologia orientada pelo professor Domingos Rodrigues, terminado com uma visita aos laboratórios de Geologia.

Finalmente, assistiram a uma apresentação da oferta formativa desta universidade.

Para terminar a visita, os alunos passearam por algumas ruas da baixa funchalense, tendo assim, a oportunidade de usufruir do ambiente citadino que se sente atualmente na capital madeirense.