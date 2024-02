A Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava realizou ontem um debate pelo ambiente, sobre a temática do lixo marinho, iniciativa promovida pelo projeto Mare Nostrum daquele estabelecimento de ensino.

A referida ação teve por público-alvo um grupo de alunos do 12.º ano da escola secundária ribeira-bravense e contou com a colaboração da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), organização não governamental que se tem destacado, quer a nível regional quer a nível nacional, na implementação de diversos projetos que se têm revelado determinantes na proteção das aves portuguesas e dos habitats de que dependem.

Na ocasião, o biólogo marinho Tiago Dias, técnico de conservação marinha da SPEA, realizou uma introdução à temática da poluição marinha e do seu impacte na biodiversidade e na saúde humana, traçando uma resenha do trabalho que vem sendo realizado por aquela ONG na Região, particularmente no que concerne à proteção da avifauna marinha da Madeira, designadamente de espécies tais como a Alma-negra, a Cagarra, o Calcamar, a Freira da Madeira, a Freira do Bugio ou o Roque de Castro.

Aos alunos foi proposto o desafio de, face a diversas situações-problema apresentadas relacionadas com a temática da poluição marinha, encarnarem o papel de decisores políticos, de representantes de organizações ambientais, de representantes do setor empresarial e de representantes da comunidade, esgrimindo argumentos de forma a consertarem soluções sustentáveis para as situações-problema em análise, conforme se podia ler numa nota divulgada pela escola.