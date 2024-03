Martim Andrade, aluno do 11. ° ano da Escola Secundária Francisco Franco, conquistou o terceiro lugar do pódio nacional no jogo NEX no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, que juntou 1800 alunos de 322 escolas de todos o país, no passado dia 14 em Aveiro.

“Este jogo, que é a nova sensação dos jogos matemáticos do secundário, foi disputado pela primeira numa competição nacional, o que reforça o brilhantismo e a resiliência deste aluno madeirense que, não obstante as adversidades impostas pela novidade do jogo, esteve à altura dos melhores do país”, enalteceu a escola, em nota de imprensa.

Martim Andrade esteve acompanhado no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos pelo professor Carlos Malho, um dos dinamizadores dos jogos matemáticos na Secundária de Francisco Franco.

O Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos é promovido todos os anos, desde 2004, pela Associação Ludus, Associação de Professores de Matemática, Sociedade Portuguesa de Matemática e Agência Ciência Viva.

Pelo segundo ano consecutivo, a organização local é assegurada pela Universidade de Aveiro, através do Centro Ciência Viva de Aveiro, do Departamento de Matemática da UA e do Projeto Matemática Ensino (PmatE).