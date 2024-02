Em comunicado endereçado às redações, a Alternativa 21 afirma ser a favor das quotas de pescas, porque ajuda a salvaguardar a reprodução das populações de peixes, preparar as condições para um setor das pescas rentável, repartir as possibilidades de pesca e diz desempenhar um papel fundamental na preservação do ecossistema marinho.

Todavia, a Alternativa 21 defende que “o Estado deveria fiscalizar melhor o mar português”.

“Nomeadamente o da Região Autónoma da Madeira, pois há acusações que embarcações estrangeiras de pesca violam o nosso mar territorial”.