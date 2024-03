Bom dia!

A um dia das eleições diretas para escolher o líder do PSD-M, o JM entrevista os dois candidatos. Miguel Albuquerque recorda a ausência do adversário durante uma década e denuncia gente sem caráter que procura manter o tacho. Manuel António Correia recorda que o partido vive da herança e acredita que é possível ganhar as eleições regionais com maioria absoluta.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a Estrada Regional. Nova rubrica do JM começa no Curral das Freiras.

Saiba ainda que José Manuel Rodrigues promete reerguer o CDS e que Ruy de Carvalho fecha temporada do Baltazar Dias a 28 de julho.

Não perca nesta edição os desenvolvimentos do caso do casal francês desaparecido desde sábado. Autoridades concentram as buscas na zona costeira de São Vicente.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira.