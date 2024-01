O alerta deixado ontem pelo Presidente da República foi bem escutado na Madeira. Marcelo Rebelo de Sousa avisou ontem que a demissão imediata do presidente do Governo Regional - e consequentemente de todo o executivo - faria cair a proposta do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2024.

Fonte próxima das negociações em curso sobre o processo desencadeado pelo anúncio de demissão de Miguel Albuquerque da presidência do Governo Regional disse esta manhã ao JM que as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, ontem à noite, à CNN, em frente ao Palácio de Belém, fizeram mudar “o rumo dos acontecimentos” e abriram “uma nova realidade”.

“As declarações mudaram o rumo dos acontecimentos”, admite a nossa fonte, reconhecendo que, agora, a solução “mais plausível” será permitir que o Governo Regional se mantenha em plenas funções até à aprovação do Orçamento da Região para 2024, e só depois ser formalizada a demissão de Miguel Albuquerque e avançar para uma solução alternativa.

A mesma fonte explica que esta solução não invalida que seja encontrado já o substituto do presidente demissionário. Recorde-se que o PSD deverá comunicar um nome esta segunda-feira.

Por outro lado, o JM apurou que até ao final da manhã de hoje o Palácio de São Lourenço não tinha recebido qualquer pedido de audiência de Miguel Albuquerque, um procedimento necessário para que se inicie o processo formal de demissão.

Ontem, à CNN Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção para o facto de o orçamento regional ainda não ter sido debatido e para as consequências que a demissão imediata de Albuquerque poderia representar.

“Se o Governo Regional for demitido imediatamente e passar a governo de gestão, caduca, cai a proposta de orçamento regional. A proposta de orçamento só não cai no momento em que termina a votação final global. Foi uma razão pela qual, a nível nacional, o Governo ficou em funções até dezembro [de 2023]. Quer dizer, a votação final global era no final de novembro. A partir daí, entende-se que o documento é da Assembleia. Isto aplica-se à Madeira”, esclareceu.

“Quando eu vejo especulações de substituição do presidente do Governo Regional por A, por B, por C, por D, as pessoas não pensaram que está marcado o debate do orçamento regional para de 6 a 9 de fevereiro, o que quer dizer que se o governo fosse formalmente demitido – uma coisa é apresentar a demissão -, isso implicava a queda automática da proposta de lei do Governo Regional”.

Marcelo disse também que não falou com o representante República sobre estas matérias, mas à CNN quis chamar a atenção “daqueles que estão a observar o fenómeno para factos que são importantes”. “Têm de tomar em linha de conta” o orçamento, insistiu, desconstruindo a “facilidade” que circula de “que o presidente do Governo Regional apresenta a demissão e é substituído. Isso não existe, pelas razões que eu apontei”.

E renovou: “Se se quer não matar o orçamento, o Governo [Regional] tem de estar em plenitude de funções até à votação final global, quer dizer, até daqui a 15 dias. E desses 15 dias até ao momento em que o Presidente [da República] pode exercer o poder de dissolução é mais um mês e menos de meio. Esta é uma conta que qualquer pessoa faz”.

Relativamente à dissolução, que vários partidos da oposição reclamam, Marcelo Rebelo de Sousa não diz nem que sim nem que não. Apenas indica que agora não tem poder para isso, uma vez que o atual executivo regional ainda não tem seis meses em funções.

“Só tenho o poder de dissolução dentro de quase dois dois meses (24 de março). E, portanto, não podia dizer o que quer que fosse ou tomar qualquer iniciativa, convocar partidos, convocar o Conselho de Estado para se pronunciar sobre essa matéria, não podia”, justificou.