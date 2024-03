O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, pelas 11h30 horas, no Comando Regional da PSP Madeira, onde decorrerá a cerimónia de entrega de viaturas pela Região àquela polícia, no âmbito do protocolo de colaboração entre as duas entidades.

O protocolo de colaboração entre a Região e a PSP foi inicialmente firmado a 10 de fevereiro de 2006 e renovado a 04 de setembro de 2019, devido às alterações introduzidas na organização e funcionamento do XII Governo Regional da Madeira.

No evento de amanhã, serão apresentadas as mais recentes viaturas entregues ao abrigo do protocolo, num investimento total, já com IVA, na ordem dos 571.596,40 euros.

Serão 12 carros-patrulha, da marca Peugeot 208, no valor de 426.416,40 euros e quatro veículos ligeiros de passageiros descaracterizados, da marca Skoda Octavia Limo, no valor de 145.180 euros.

Recorde-se que este protocolo em curso define as condições para a aplicação de 30% das receitas cobradas na RAM, provenientes das coimas por contraordenações ao Código de Estrada, ao financiamento de despesas de investimento a realizar no território regional.

Segundo o protocolo, a RAM, até final de fevereiro de cada ano, tem de apresentar relatório com indicação da totalidade das verbas arrecadadas (provenientes de coimas por contraordenações ao Código de Estrada) e despesas suportadas relativamente ao ano anterior.

Os investimentos a realizar são propostos pela PSP, até ao final do mês de setembro, de cada ano.