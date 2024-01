Miguel Albuquerque saiu da Quinta Vigia em silêncio e assim se manteve na chegada à reunião de urgência do PSD/Madeira, que tem início às 17h00 na sede do partido, à rua dos Netos.

O líder do partido chegou em passo apressado e fez saber que no fim falaria. Na rua dos Netos estava já muitos do elementos desta comissão, como Pedro Coelho, José António Garcês e Carlos Teles, autarcas, mas também Rubina Leal, Fernanda Cardoso e Bruno Melim, entre outros. Também o secretário-geral José Prada está no interior do edifício, com muitos jornalistas à porta.