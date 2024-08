O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, ficou retido no Porto Santo esta manhã devido a impedimentos no aeroporto da Madeira relacionados com os limites de vento. O voo da Binter não pôde realizar a viagem prevista por esse motivo.

O governante era aguardado nas celebrações do Monte, designadamente na missa em honra da padroeira do Funchal.