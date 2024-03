Miguel Albuquerque disse hoje estar “muito confiante” na vitória e, no momento em que ia votar na sede do PSD em São Martinho, onde continuava uma longa fila de militantes, elogiou a “enorme adesão” dos social-democratas às urnas, um indicador que diz ser sempre “um bom sinal”.

“Tem muita gente a votar, é um ótimo sinal, que mostra que o partido é muito dinâmico com a participação ativa dos militantes, as pessoas estão motivadas”, valorizou.

Eram 18h53 quando exerceu o seu direito de voto nestas eleições que estão a escolher o novo líder do PSD e a respetiva Comissão Política Regional - Miguel Albuquerque encabeça a lista A e Manuel António Correia a lista B -, o Secretariado e os delegados para o XIX Congresso Regional.

Já tinham passado mais de 210 votantes na sede do PSD de São Martinho quando Miguel Albuquerque proferiu as primeiras declarações à comunicação social.

Começou por destacar a “magnífica” afluência de militantes às urnas, “um sinal de que o partido está vivo e ativo”, e prometeu pronunciar-se sobre os resultados da eleição “pelas 9 e tal” de hoje.

Depois desvalorizou as disputas políticas que marcaram a campanha interna. “Os atos eleitorais são atos normais dentro de um partido”, disse, lembrando que a disputa eleitoral e a subsequente união do partido ocorreram nas eleições de 2014. “Portanto, eu acho que não tem nenhum problema”, e “não há nenhuma razão para não permanecer unido”, mencionou, referindo-se ao dia seguinte a estas eleições.

“Acabam-se as eleições e as pessoas têm de participar na vida ativa do partido”, complementou.

Por outro lado, e já comentando o cenário de eleições antecipadas na Região, Miguel Albuquerque disse que, primeiro, é preciso Marcelo Rebelo de Sousa “ouvir os partidos” para depois tomar uma decisão. “Estamos preparados para qualquer solução, mas primeiro temos de resolver esta”, mencionou, aludindo às Diretas de hoje, cujas urnas encerram às 20h30.

Notícia atualizada às 19h47.