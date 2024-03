Miguel Albuquerque desvalorizou hoje a mudança de apoio que Francisco Jardim Ramos, antigo secretário regional da Saúde, decidiu fazer, ao trocar a lista de Miguel Albuquerque pela de Manuel António Correia.

“Não tem nenhum problema. Nós vivemos num partido livre. Cada um pode manifestar o seu apoio”, reagiu esta tarde Albuquerque, à margem de uma visita a uma obra no Caminho dos Serrões, no Estreito da Calheta.

Hoje, o antigo governante Francisco Jardim Ramos emitiu um comunicado a explicar por que razão retirou o seu apoio à candidatura de Albuquerque.

“Apesar de ter subscrito a candidatura do Dr. Miguel Albuquerque, tenho acompanhado com preocupação o processo de pressões e de saneamentos feitos por elementos do governo, que entendo como grave violação de direitos, liberdades e garantias, 50 anos depois do 25 de Abril e que não posso, em consciência, apoiar”, referiu.

Confrontado com estas declarações, Miguel Albuquerque disse não fazer “ideia” do que Jardim Ramos “está a falar”. “Não faço ideia nenhuma. Não sei do que é que ele está a falar”, respondeu.

Miguel Albuquerque desvalorizou a mudança de posição do ex-secretário da Saúde e salientou que o que interessa é “cada militante votar”.

Para o candidato, a decisão de Jardim Ramos “não reflete coisa nenhuma”, e é “apenas a posição de um militante, como outro qualquer. É respeitável, mas não reflete coisa nenhuma”.

Albuquerque disse ainda estar “bastante confiante” que irá “ganhar as eleições internas”, na quinta-feira, dia 21.