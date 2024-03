Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira, através de um vídeo publicado nas suas redes sociais, apelou ao voto, traçando um desafio para 10 de março: “vencer as eleições” legislativas.

“Só uma representação forte do nosso partido e da nossa coligação na Assembleia da República estará adapta a defender os interesses primaciais do nosso povo. Por isso, hoje faço um apelo a todos os militantes, a todos os nossos companheiros e companheiras no sentido de nos empenharmos e de lutarmos por uma grande vitória do ‘Madeira Primeiro’ no dia 10 de março”, rematou.