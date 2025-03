Miguel Albuquerque revelou hoje que tem sido notificado, nas últimas semanas, entre uma a duas vezes por dia devido a queixas apresentadas na Comissão Nacional de Eleições (CNE).

Em período de pré-campanha eleitoral, as queixas visam a presença do presidente do Governo Regional em atos públicos como aquele que participou esta segunda-feira, numa visita à empresa FactorENERGIA.

Albuquerque acrescentou que tem respondido às notificações “todos os dias”, qualificando a situação “como ridícula” e sublinha que não irá “deixar de aparecer”.