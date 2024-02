A Junta de Freguesia de São Martinho encontra-se a promover uma iniciativa com o desígnio de premiar jovens empresários da freguesia.

Este prémio está aberto a jovens empresários, com idades compreendidas entre os 18 e os 40 anos, detentores de pelo menos 50% do capital da empresa, isoladamente, ou em conjunto com outro jovem, que apresentem projetos de criação ou expansão de empresas que possuam viabilidade financeira, adequação ao mercado, e caráter inovador e impulsionador de desenvolvimento local.

A candidatura deve ser formalizada num prazo que foi alargado para 16 de fevereiro, preferencialmente, através do email: geral@jf-saomartinho.pt.