Agricultura: Região já executou 29 milhões de euros do PEPAC

A Madeira já executou 29 milhões de euros do PEPAC - Plano Estratégico para a Política Agrícola Comum, o novo programa de apoio à modernização da agricultura da UE.
Com uma dotação global de cerca de 141 milhões de euros, financiada em 85% pelo FEADER e em 15% pelo Orçamento da Região, o programa poderá gerar um impacto superior a 200 milhões de euros na economia madeirense, resultado do investimento realizado pelos promotores privados apoiados pelas medidas previstas.
Os números foram avançados pelo secretário regional da Agricultura e Pescas, num sessão de esclarecimento destinada a agricultores da Calheta , que acontece no Mudas - Museu de Arte Contemporânea. Uma sessão bem preenchida.
Nuno Maciel sublinha a importância deste pacote financeiro que pode mudar a agricultura , modernizando-a .
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