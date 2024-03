A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo vão estar sob aviso laranja devido a agitação marítima forte a partir das 9 horas desta quinta-feira, indicou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou para esta quinta-feira, até às 18h00, a costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima.

O aviso começa com amarelo entre as 3 horas e as 9 horas de quinta-feira, também para a agitação marítima, na costa norte da Madeira e ilha do Porto Santo.