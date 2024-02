Incutir nos escoteiros e nas suas famílias os princípios de uma dieta saudável, desenvolver competências nos jovens para a preparação e confeção de ementas é o objetivo do projeto ‘Farnel Saudável’, apresentado hoje à secretária regional de Inclusão e Juventude.

“É louvável o trabalho que os escoteiros fazem, criando dinâmicas de equipa e apoiando os nossos jovens, desde a mais tenra idade, na sua jornada de crescimento saudável”, sublinhou Ana Sousa.

A governante visitou, este sábado, a sede do Grupo 101- Santa Luzia da Associação dos Escoteiros de Portugal, altura em que lhe foi apresentado o projeto ‘Farnel Saudável’, com 75 jovens participantes, e assistiu ainda às cerimónias de Compromisso e de Promessas dos jovens escoteiros do Grupo 101.

“Foi um privilégio assistir a estas cerimónias que marcam uma nova etapa na vida destes jovens. Parabéns à direção e a todos os jovens’”, vincou a secretária.

Esta visita integrou-se no âmbito do ‘Roteiro Empreende’, uma iniciativa da Direção Regional de Juventude que visa dar a conhecer os projetos de inovação desenvolvidos no ‘Programa PRINT’.

“Este projeto é bem demonstrativo da política de proximidade promovida pela Secretaria Regional de Inclusão e Juventude, através da Direção Regional de Juventude, por forma a premiar a capacidade empreendedora dos grupos informais de jovens e das associações juvenis”, explicou Ana Sousa.

Encontram-se em fase de implementação 20 projetos que abrangem áreas diversas. Entre elas, as artes, o desenvolvimento sustentável, a preservação do património, a cidadania e participação juvenil e a prevenção de comportamentos de risco.