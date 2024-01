O advogado do presidente da Câmara do Funchal, um dos três detidos na quarta-feira por suspeitas de corrupção na Madeira, recusou hoje antecipar qualquer informação sobre as provas existentes no processo, inclusive dinheiro encontrado na casa do autarca.

“Não posso estar a garantir à frente de câmaras de televisão, antes de uma diligência que ainda não começou, aquilo que vai acontecer lá dentro”, afirmou o advogado Paulo Sá e Cunha, que representa o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado (PSD), após ser questionado sobre o alegado dinheiro encontrado pela Polícia Judiciária na casa do autarca.

“Percebo que vocês tenham interesse público em tratar destes assuntos. O meu papel como advogado é assegurar a defesa do meu constituinte e isso não passa por agora estar a antecipar respostas às vossas perguntas legítimas, ou seja, é tão legítimo vocês terem curiosidade em saber essas coisas como é legítima a minha recusa em responder às perguntas, porque o meu papel não é responder às perguntas”, declarou o mandatário do presidente da Câmara do Funchal.

Inspetores da PJ terão encontrado 20 mil euros em notas na casa de Pedro Calado e outros 10 mil na casa da mãe. Confrontado com essa informação, o advogado Paulo Sá e Cunha recusou fazer qualquer comentário sobre essa informação, afirmando que é preciso “esclarecer isso tudo”.

A notícia foi avançada pela CNN e posteriormente publicada, também, pela SIC, que garante ter confirmado a versão junto de fonte do processo.

Referem ainda que o autarca, após o levantamento do sigilo bancário, terá movimentos financeiros não justificados na ordem dos 67 mil euros.

Pedro Calado, refira-se, será o último dos arguidos a ser hoje ouvido pelo juiz de instrução no Campus da Justiça, em Lisboa.

Sobre o estado de espírito de Pedro Calado, o advogado adiantou que “tem passado a olhar para esta documentação toda, para a prova que vai ter agora de defrontar e a preparar as declarações que vai ter de fazer”, referindo que o seu cliente será o último a prestar declarações.