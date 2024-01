O partido ADN Madeira lamenta que a solução encontrada não tenha sido a de convocarem eleições antecipadas e defende que a única solução governativa será nomear “imediatamente” Alberto João Jardim como presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira.

Num comunicado enviado às redações, o partido refere que esta solução defendida pelo ADN Madeira conta com o “apoio incondicional do presidente do partido, Bruno Fialho”, o qual foi transmitido na reunião realizada ontem à noite, por videoconferência, com o coordenador Regional da Madeira, Miguel Pita, onde foi abordada a situação política na Madeira.

“Por essa razão, o ADN Madeira apela ao antigo presidente da Região Autónoma da Madeira, o Dr. Alberto João Jardim, que retome à vida política, para que os madeirenses e porto-santenses não sejam ainda mais prejudicados com o surgimento de alguns ‘alpinistas políticos’ e possamos ter alguma seriedade na política madeirense”, realça.

Mais entende o partido que a solução apresentada pelo PSD Madeira, “ao contrário do que defendem, não visa garantir estabilidade à Região Autónoma da Madeira e não tem em consideração o que é melhor para os madeirenses e porto-santenses, bem pelo contrário”.

Neste momento, prosseguiu, “os que se servem da política para garantir o seu sustento tentam perpetuar-se no poder a qualquer custo, visto nunca terem trabalhado na vida e nada sabem fazer fora da política, sendo essa uma das razões pelas quais o partido ADN Madeira defende a realização de eleições antecipadas e, consequentemente, que a Moção de Censura a ser apresentada na Assembleia Regional da Madeira deve ser aprovada, para dar ao povo o poder de mudar os destinos governativos da Região”, remata.