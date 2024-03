O ADN defende a eliminação de “todos os obstáculos ao referendo popular” na Constituição e na lei, “ampliando e estendendo a figura do referendo vinculativo às mãos dos cidadãos”

O partido garante que na Assembleia da República e no Governo irá promover a mobilização de meios tecnológicos modernos para constante auscultação do povo português, através de um sistema de referendo, sobre os assuntos chave da política Nacional e compromissos internacionais.

Mais informa que os votos ocorrerão por via digital e que os mesmos serão apenas consultivos, “pelo que não se colocará o problema da perda de governabilidade”.

A este respeito, Miguel Pita sublinha que se “opções do governo contrariarem sistematicamente a vontade do povo, deverá ser apresentada uma explicação no prazo máximo de 30 dias”.

Ademais, explica que o resultado dos referendos serão inicialmente apenas de carácter consultivo, “contudo as decisões divergentes do Governo terão de ser explicadas ao Povo e não tomadas em segredo contra os seus interesses”, entende, sublinhando que este projeto será erigido sob a bandeira “Dar voz ao Povo”.