Em um comunicado, o ADN anexa uma foto do Funchal, na Avenida Sá Carneiro, mostrando um trabalhador em cima de andaimes, “sem qualquer tipo de proteção que evite a sua queda desamparada, manuseando cabos elétricos sem as luvas apropriadas, nem sequer um capacete de obra que proteja a sua cabeça de embate nos ferros ou óculos de proteção para os olhos perante os fios”.

O Partido ADN - Madeira alerta a ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho, ASSICOM - Associação dos Industriais de Construção Civil da Madeira e outras entidades responsáveis ligadas ao sector de montagem de equipamentos e estruturas em zonas de risco para a integridade física dos trabalhadores, assim como para as questões obrigatórias em prol da segurança dos respetivos funcionários.

O ADN - Madeira considera importante salvaguardar a segurança de quem trabalha neste tipo de atividade, “pois todos nós sabemos que os acidentes de trabalho nestes sectores profissionais são infelizmente muito comuns e pouco ou nada é feito para evitar que se repitam, dando uma sensação de impunidade das empresas construção e afins”.

O ADN - Madeira propõe mais e melhor fiscalização em questões de Segurança e Higiene no Trabalho no sector da Construção Civil, atividade responsável por grande parte do nosso PIB regional a par do Turismo, não só nas questões de equipamento de segurança, mas também nas condições de trabalho em questões higiénicas, tais como a obrigatoriedade de casas de banho portáteis em todas as obras, algo que também se nota estar a ser negligenciado.

“A par dos salários justos, pagos de forma legal e atempadamente, a segurança e higiene no trabalho é também um facto importante em qualquer sector profissional e a única forma de salvaguardar todos os profissionais que saem de casa para trabalhar, é uma fiscalização rigorosa e respetivas coimas adequadas”, remata.