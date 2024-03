O partido ADN, que obteve 1,64% dos votos em termos globais (98.573 votos), regista a grande diferença, reagindo também, em termos regionais, onde o partido teve 2.348 votos (1,57%).

“É satisfatório. Quero agradecer a todas as pessoas que confiaram no projeto ADN e também realmente demonstrar que se consegue subir pouco a pouco, com medidas verdadeiras”, considerou Miguel Pita.

“Creio que o ADN poderá superar estes votos e temos também de trabalhar para isso”.

Já sobre o crescimento do Chega, o antigo membro do partido de Ventura, desabafou: “Não foram eleitos três deputados pelo PSD, mas sim quatro”, disse Pita referindo-se a Francisco Gomes (Chega), outrora membro do PSD.