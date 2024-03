O conselho Diretivo do Instituto de Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira, IVBAM, acompanhou hoje nas instalações da adega de São Vicente os trabalhos efetuados pelos colaboradores daquele espaço no concelho de São Vicente.

Segundo nota de imprensa, encontram-se a ser realizadas limpezas de tanques, bem como as últimas filtragens de vinhos antes de se proceder ao respetivo engarrafamento.

Tiago Freitas, presidente do IVBAM, explica que os vinhos dos utentes que são produzidos na Adega de São Vicente são elaborados e cuidados, cumprindo escrupulosamente todos os preceitos enológicos, com vista a se apresentarem no mercado com a máxima qualidade.

Com vista a melhorar as condições da Adega de São Vicente, Tiago Freitas adiantou que o IVBAM tem projetadas intervenções estruturais que irão contribuir de forma decisiva para aperfeiçoar os serviços prestados aos operadores económicos do vinho tranquilo produzido na Região Demarcada da Madeira.

Estão previstas intervenções e aquisições de uma nova linha de engarrafamento e rotulagem, bem como, a substituição da prensa pneumática. Pretende o IVBAM substituir os equipamentos motorizados do tapete de massas e do motor do tapete de lavagem de caixas, bem como a recuperação genérica do edifício.

A Adega de São Vicente emprega diretamente cerca de 6 colaboradores, que se encontram ao serviço do IVBAM, prestando serviços de enologia, armazenamento e expedição dos vinhos tranquilos e espumantes.

A produção de vinhos tranquilos tem sido fortemente apoiada pelo IVBAM, através da Adega de São Vicente (ASV), que presta serviços de vinificação para uma média de 10 produtores anuais, que representam entre 20 e 30 referências de vinhos no mercado.

Cerca de metade da produção de vinhos tranquilos da Madeira passa pela Adega de São Vicente, pelo que interessa investir nesta estrutura, conclui a nota de imprensa.