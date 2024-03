Bom dia!

Associação de Senhorios nota que a Madeira acompanha a tendência nacional no aumento de pedidos de despejo em casas alugadas. Ricardo Gouveia calcula em 15% o crescimento das ações com vista a afastar inquilinos com rendas em atraso.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a cultura. Feira distingue quem não deixa morrer o livro. Livreiros foram homenageados no primeiro dia. Hoje serão apresentados os romances de Deodato Rodrigues e de Valter Hugo Mãe. Paulo de Carvalho canta no Teatro.

Saiba ainda que Abrunhosa e Elisa estarão na Semana do Mar no Porto Moniz e que Festival de vinho está de volta. Savoy Palace acolhe ‘7.º Wine Festival’ nos dias 17 e 18 de março.

Destaque também para a Saúde. Sarampo é caso único. Autoridades acompanham turista com situação estável.

No Funchal, São Roque vai ter nova rua. Cristina Pedra visita obras que deverão estar concluídas em abril do próximo ano.

Não perca um Antes e Depois com uma Lota requalificada. Espaço renovado garante mais qualidade, higiene e segurança. Mas a Associação de Armadores queixa-se de avarias frequentes e prolongadas.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!