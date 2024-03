No Período Antes da Ordem do Dia (PAOD), o deputado do PSD-M, Carlos Rodrigues, foi o primeiro a intervir onde imperou o tema do rescaldo eleitoral. “Há uma vitória da Aliança Democrática e uma estrondosa derrota da esquerda que foi relegada para oposição”, começou por afirmar.

Carlos Rodrigues disse que o voto de mais de um milhão de eleitores no Chega não significa que sejam todos radicais. “O sucesso de um partido que vai a eleições mede-se pelo cumprimento dos objetivos”, dizendo que o PSD-M cumpriu os seus objetivos de eleger três deputados.

Falou do PS-M como o grande abismal e catastrófico falhanço “desta liderança” socialista, que perderam um deputado. “Perderam em todos os concelhos da Região, inclusive naqueles em que são poder”, dando ênfase ao concelho da Ponta da Sol.

Na ótica de Carlos Rodrigues a alegação de que os resultados nacionais influenciam os regionais é “uma tentativa pífia de enganar as pessoas”.

“A vossa derrota é responsabilidade da vossa liderança”, reiterou.