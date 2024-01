Começou hoje, na Escola Agrícola da Madeira, a formação ‘Podas e enxertias na vinha’ que se irá prolongar até ao próximo dia 17, quarta-feira.

O momento contou com a presença de Susana Fontinha, que recentemente foi convidada a dirigir este polo de ensino e o presidente do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), Tiago Freitas que aos novos alunos enalteceu esta iniciativa que resulta de uma parceria com a Escola Agrícola.

“Esta é uma formação muito bem estruturada na medida em que, além da componente teórica, os alunos vão poder estar nos nossos campos experimentais em contacto direto com os técnicos” disse o responsável, o qual realçou o facto de haver alguns jovens que tiveram interesse em frequentar este curso.

Segundo adiantou, ficou assente a todos os participantes que o Instituto está aberto a todos aqueles que necessitem de ajuda ou de alguma orientação especial para que o produto final possa ter cada vez mais qualidade. “A qualidade do produto é o que nos distingue”, concluiu.

Saber como efetuar a correta poda nas videiras de acordo com as castas e executar a enxertia, utilizando o método mais adequado à variedade é um dos objetivos deste curso, o primeiro deste ano na Escola Agrícola da Madeira, que brevemente será palco de uma nova formação (29 de janeiro), mas desta vez em ‘Podas e enxertias em fruteiras’.