A celebração dos 458 anos da freguesia de São Gonçalo foi assinalada esta noite com uma homenagem a três cidadãos e a uma associação cultural.

Pedro Ramos, em representação do presidente do Governo Regional, juntou à autarquia local o reconhecimento do Executivo Regional pelo contributo dado pelos homenageados - Maria Conceição de Sousa Costa Baptista (artesã); José Ilídio Fernandes Ferreira (músico); Associação Nuvem Aquarela (Teatro de fantoches); Jorge Miguel Nóbrega Silva (desporto); Ana Silva Mendonça Alves (escritora) e José Emanuel Macedo Pita da Silva (médico) - à Região.

Evocando o passado dia 24 de janeiro, data da megaoperação policial anticorrupção realizada na Madeira, o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, criticou o que disse ter sido “o maior atentado contra a autonomia” e apelidou, mesmo, de “terrorista”.

“Pode ser apelidado de terrorista, uma vez que foram usados meios militares. Tal como disse o antigo Procurador Geral da República, Cunha Rodrigues, foi um atentado contra a nossa história. Destruiu-se um governo, uma câmara, o setor empresarial, para passado 22 dias dar em nada”, considerou.

Pedro Ramos atribui a referida operação “a inveja e falta de respeito”, concluindo que “48 anos de autonomia são bem melhores do que 50 anos de democracia”.

“Não aceitamos, estamos revoltados porque somos Atlântico. somos Macaronésia, somos autónomos, por isso, somos diferentes. A nossa história tem de ser respeitada”, defendeu num dia que disse ser de “celebração da identidade da Madeira”.