O Royal Savoy apresenta a 1ª edição do Flavours & Wine, um evento gastronómico que acontecerá no dia 15 de março, na elegante Mezzanine do hotel 5 estrelas da Savoy Signature. Sob o tema ‘À Mesa com a Herdade do Rocim’, a experiência promete “uma degustação única para os amantes do vinho e da gastronomia e conta com a presença do CEO e enólogo Pedro Ribeiro, que partilhará o seu conhecimento e paixão pelo vinho durante o evento.”

Composto por quatro pratos meticulosamente desenhados pela chef Sandy Luís, do Royal Savoy, o menu da 1ª edição do Flavours & Wine foi criado exclusivamente para este serão gastronómico e promete sabores “aconchegantes e surpreendentes”, refere a Savoy Signature numa nota enviada à redação.

A experiência começa pelas 19h00, com um cocktail de boas-vindas, acompanhado por espetadinha de camarão katafi com molho agridoce, bruscheta de presunto, ananás caramelizado, mel e paprika fumada.

Já à mesa, a degustação arranca com uma entrada de carpaccio de atum, vinagrete de maracujá, salada de rúcula, salicórnia e nastúrcio, um prato que será harmonizado com o vinho Herdade do Rocim Brut Nature Rosé.

Segue-se o prato de peixe: bacalhau à lagareiro com batata, pimentos, tomate e cebola roxa assados, ao lado de espinafres e de uma emulsão de azeitona. Para acompanhar, um Olho de Mocho Reserva Branco.

O jarret de borrego a baixa temperatura, com aligot de batata doce, legumes glaciados e jus de menta foi eleito para prato de carne, que será harmonizado com um extraordinário Bela Luz Tinto.

Depois, é altura para servir uma esfera de chocolate, creme de mascarpone e baunilha, crocante de amendoim, molho quente de caramelo salgado, para acompanhar com um Grande Rocim Tinto.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas aqui: