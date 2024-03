No dia em que se assinala o Dia da Mulher, o secretário regional da Economia, Mar e Pescas (SREMP), Rui Barreto, congratula-se com o facto de ter uma equipa onde 61% dos trabalhadores são do sexo feminino, “o que revela que estas trabalham em pé de igualdade, mérito e competência com os homens”.

Mais do que palavras, Rui Barreto diz que são os números que demonstram que as mulheres desempenham hoje, de facto, um papel de “extrema importância” na sociedade, seja no seio familiar, seja no desempenho da sua atividade profissional.

As estatísticas, tal como afirmou, “são uma forma fiel de escrutínio. Os números atestam que a igualdade de género, mais do que uma cifra ou um dígito, é algo que está perfeitamente assimilado e que as mulheres ocupam, com elevado mérito e competência, vários cargos técnicos, de gestão e de direção com o mesmo rigor e desempenho que o sexo oposto”.

“Hoje, as comemorações deste Dia Internacional da Mulher são importantes, sobretudo, para lembrar as pequenas e grandes conquistas que foram obtendo ao longo de século, reconhecendo – nada mais, nada menos – do que o seu justo e merecido valor, não apenas no plano social e familiar, mas também na sociedade e no meio profissional, seja qual for a atividade”, releva a secretaria, num comunicado enviado às redações.