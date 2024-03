Neste dia de ida às urnas, saiba que mais de um quarto das unidades de ensino na Madeira encerrou desde o ano letivo 2013/2014, altura em que existiam 205 edifícios escolares. 84% dos estabelecimentos fechados até 2022 eram públicos. Apesar da redução de escolas e de alunos, os funcionários não docentes aumentaram.

É o assunto sobre a Educação a fazer manchete neste 10 de março. Uma noite eleitoral junta JM, JM FM e NAMINHATERRA TV.

Pode ainda desfrutar de duas páginas que recuam no tempo, mais concretamente até aos anos 50 e 60. Altura que, o jogo do pião era exclusivamente de meninos. Uma diversão que se perdeu no tempo mas que continua a ser recordada pelos mais velhos durante a Semana Santa.

No dia em que pode ler um suplemento sobre tecnologias, saiba também que, de sexta-feira para ontem, houve noite de pancadaria no Funchal, no que resultou em quadro indivíduos que necessitaram de assistência no hospital.

Ao nível da Economia, mais de 30 milhões de euros foram aprovados no ‘Mar 2020’.

Em duas páginas (4 e 5), leia pormenores sobre o julgamento do caso de homicídio em Santo Amaro. A irmã do arguido que matou ladrão de fruta sublinha a insegurança que se vive na zona desde a altura da pandemia.

A testemunha garante, em tribunal, que a propriedade assaltada em Santo Amaro era invadida regularmente. Já o ladrão que fugiu admite que estavam a roubar anonas. Proprietário afirma ter utilizado canivete agrícola em legítima defesa.

