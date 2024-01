Acabou de ser transferido, para a conta dos agricultores madeirenses 537 mil euros, informou, há instantes, a Secretaria Regional de Ambiente e Agricultura.

De acordo com a tutela, o montante destina-se a minorar os custos decorrentes dos aumentos dos fatores de produção decorrentes da guerra na Ucrânia, mas também devido à covid-19 e aos fenómenos meteorológicos adversos relacionados com as alterações climáticas.

A verba foi transferida a 7793 agricultores e a 415 produtores pecuários da Região sendo que o apoio foi repartido entre o Fundo Agrícola Europeu (178 841€) e o Orçamento da Região (357 882€) visando apoiar os setores da produção pecuária (carne de frango e ovos, carne de suíno, carne de leite e produtos lácteos de vaca, carne de bovino e vaca aleitante) e a produção vegetal (pequena horticultura).

Foi pago igualmente hoje, conforme o calendário habitual de pagamentos, a primeira prestação aos produtores pecuários: 47 mil euros a 177 bovinocultores e de 15 mil euros à 21 ovinocultores e caprinocultores. Ambos apoios relacionados com POSEI 2023.