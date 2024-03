De acordo com a caracterização do perfil dos progenitores das crianças nascidas vivas, filhas de mães residentes na Região, revelado pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), em 2022, 41,8% dos pais viviam foram do casamento em coabitação com a mãe das crianças.

A mesma informação dá conta que dos pais das 1.758 crianças, 23 foram pais de gémeos, 98,2% eram residentes na Região, 4,3% tinham nacionalidade estrangeira, sendo a brasileira e venezuelana as predominantes.

No que diz respeito à idade, 52,7% tinham entre 30 e 39 anos e 17 era a idade do pai mais jovem e 68 a idade do mais velho. Além disso, 34,8 anos foi a idade média.

Da amostra, saliente-se que 41,8% viviam fora do casamento em coabitação com a mãe das crianças, 20,5% viviam fora do casamento sem coabitação com a mãe das crianças e que 40,3% tinham o nível de escolaridade ‘Ensino secundário’, 24,9% o ‘Ensino superior’ e 24,2% o ‘Ensino básico - 3.º ciclo’.

A finalizar, os dados compartilhados pela DREM revelam que 92,7% estavam empregados e 4,7% desempregados e, ainda, 19,7% eram vendedores.