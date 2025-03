A Ponta do Sol celebra o Carnaval hoje, 2 de março, com um desfile que começa às 16 horas na Avenida 1.º de Maio. Com mais de 400 foliões, o evento contará com a participação de quatro trupes locais e a Associação de Batucada da Madeira como trupe convidada. Os grupos irão exibir carros alegóricos e fantasias criativas.

O desfile contará com a presença das seguintes trupes: Grupo Infantil do Lombo dos Canhas, Fundação João Pereira, CACI – Ponta do Sol, Madalena do Mar e a Associação de Batucada da Madeira. Após o desfile, a festa continua com animação do DJ Petter Nunez. A entrada é gratuita, com lugares limitados nas bancadas.