O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, que fez hoje uma visita ao Centro de Saúde do Bom Jesus, no âmbito da campanha de prevenção do cancro colorretal, referiu aos jornalistas que, só em janeiro e fevereiro, foram feitas no hospital Nélio Mendonça, 400 colonoscopias.

Oportunidade que Pedro Ramos aproveitou para admitir que o rastreio ao cancro da mama pode ser antecipado para a idade dos 40 anos. Sublinhou também que, quando o rastreio ao cancro colorretal, através de fezes, der valor positivo, o passo seguinte, que é a colonoscopia, poderá incluir uma endoscopia gástrica. Trata-se de uma evolução que o governante pretende ver a breve prazo, agora que o Centro de Rastreio (que envolve rastreios a cinco problemas de saúde) retomou a normalidade, após a pandemia.

Sobre o Centro de Rastreio da RAM, explicou que o mesmo tem cinco rastreios de base populacional, sendo três na área da oncologia.

O secretário regional, acrescentou que o objetivo é de continuar a melhorar. No caso concreto do rastreio colorretal, que já decorre em todos os centros de saúde da Região, destacou a diferença que acontece em relação a nível nacional, onde os kits são enviados por correio.

Na Madeira, os kits são entregues nas consultas e a sensibilização para a importância de serem feitos é mais incisiva.