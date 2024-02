Voltou a disparar o número de pessoas com alta clínica que ninguém vai buscar aos hospitaisda Madeira. Em novembro de 2021 havia 16 casos. Neste momento são 221. Esta é a manchete do JM de hoje.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’, damos a conhecer dois testemunhos de vida de quem conseguiu ultrapassar o drama do alcoolismo. ‘Relatos de quem venceu ‘a ditadura do copo’; os percursos de vida conturbados de Eusébio Abreu e de Ângelo Camacho dão que pensar.

Em Ocorrências, ‘Dois casos de desafio ao perigo’. Um homem circulou pendurado na traseirade um autocarro. Outro foi vistode trotinete na via rápida.

Vai para 12 dias que Pedro Calado, Avelino Farinha e Custódio Correia estão detidos em Lisboa. ‘Inquérito continua amanhã’, é o destaque sobre este caso de justiça.

Saiba nesta edição que a ‘Madeira já esteve duas vezes com governo do gestão’ e que a ‘Venda a retalho ganha regalias’. Sendo hoje o primeiro domingo do mês, é dia de JM Domingo Comes e Bebes.

Boa leitura!