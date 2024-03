Decorreu ontem a abertura da 4.ª edição da conferência internacional ‘Think+ 2024 International Conference on Creativity, Global Inclusion and Smart Destinations’, organizada pelo Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), em parceria com o Instituto Ibero-Americano de Compliance (Brasil).

A sessão de abertura foi presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, pela vice-diretora Geral do ISAL, Sancha de Campanella, e por um dos membros da Comissão de Organização do evento, Luiz Pinto Machado.

Na ocasião, José Manuel Rodrigues sublinhou o papel que o ISAL tem desempenhado na formação de profissionais e na sua inserção no mercado de trabalho, destacando o carácter “vanguardista da Instituição e a sua capacidade de antecipar tendências”.

Seguiu-se o primeiro painel da conferência, que se debruçou sobre a economia criativa e os destinos inteligentes, com intervenções de Magnus Emmendoerfer (coordenador geral da Rede Global da Cátedra UNESCO em Economia Criativa e Políticas Públicas), Brian Garrod (professor na Universidade de Swansea, País de Gales) e Eduardo Parra-López (professor na Universidade de La Laguna, Tenerife).

Na sua intervenção, Magnus Emmendoerfer destacou a importância da economia criativa no desenvolvimento socioeconómico, traduzida em 6,1% do PIB mundial e aproximadamente 30 milhões de postos de trabalho. Por seu turno, Eduardo Parra-López refletiu sobre o contributo da inteligência territorial para promover um desenvolvimento sustentável e melhorar a experiência do visitante e a qualidade de vida dos cidadãos. Brian Garrod encerrou o primeiro painel temático, dedicando a sua palestra ao conceito de cocriação no turismo entendido como um processo que valoriza o turista enquanto indivíduo, considerando as suas necessidades individuais na criação conjunta com as empresas do setor de experiências memoráveis.

O segundo painel debruçou-se sobre a economia digital, com a preleção de Luana Romero (secretária para a América e a Europa no Instituto Ibero-Americano de Compliance) e José Manuel Vicente (professor na Universidade Lusófona). Com um claro enfoque na economia digital, Luana Romero enfatizou a importância da regulação do criptoativos para proteger o consumidor, prevenir atividades ilegais e proporcionar estabilidade ao mercado. Por fim, José Manuel Vicente realçou a necessidade de as entidades que prestam serviços investirem na tecnologia, na inovação e, sobretudo, na capacitação dos seus recursos humanos, de forma a potenciarem a transformação digital da sociedade.

O segundo dia do evento decorre hoje e dedicar-se-á à temática ‘Saúde, Inclusão e Desenvolvimento Sustentável do Turismo’, com a intervenção de especialistas, e a uma mesa-redonda com alguns dos nomes mais conceituados do tecido empresarial regional para refletir sobre ‘Recursos Humanos e Novas Tecnologias’.