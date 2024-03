O auditório do Fórum Machico recebe, no próximo dia 22 de março, pelas 9h30, a 2.ª Edição da Conferência ECOS Machico, subordinada ao tema ‘Monitorização e a Gestão de Visitantes para um território sustentável’, cujo principal objetivo passa por incentivar a partilha de conhecimentos e diferentes técnicas sobre os desafios e as oportunidades do desenvolvimento sustentável do sector do turismo.

O programa contempla oradores de diferentes formações académicas, ligados a instituições regionais, mas também do continente, como é o caso de Diamantino Pereira, professor Associado com Agregação da Universidade do Minho, que exerce a sua atividade no Departamento de Ciências da Terra; a quem cabe as honras da conferência de abertura com a comunicação intitulada ‘Geoparques: o foco no património geológico como instrumento de desenvolvimento local’.