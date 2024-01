Ao longo do ano passado as adoções cresceram para uma média de cinco por dia, totalizando 1.700 animais, segundo um diagnóstico feito ao JM por 12 associações protetoras dos animais. Esta é a manchete desta segunda-feira do JM.

Destaque nesta edição para as aposentações. ‘Função Pública com 125 reformados em dois meses’, é a chamada à primeira página desta notícia, que nos dá conta de que na lista dos 62 trabalhadores, que reformam em fevereiro, o valor mais alto pertence a uma médica, com 5.525 euros mensais. O valor mais baixo é de 315 euros, de um assistente operacional. Na classe docente, 13 passam à reforma e vão ganhar em média 2.603 euros por mês.

Em Ocorrências, ‘EMIR e bombeiros assistem grávida’, ‘Quatro carros atingidos pelas chamas’ e ‘Turista caiu entre o Areeiro e o Pico Rui’ são os títulos em evidência.

‘Tratar o corpo à base do frio’. Este é um novo negócio que abre portas hoje, na Madeira. É um espaço de crioterapia que permite experiências de bem-estar a -110 graus centígrados, entre outras.

Destaque também para o JPP que saiu do congresso determinado a ‘conquistar Portugal’.

Saiba nesta edição que três casas de abrigo estão neste momento em obras. Intervenções de reabilitação que visam melhorar as experiências de lazer dos madeirenses e turistas.

Esta edição, que tem muito mais notícias para ler, é acompanhada de um destacável sobre São Vicente. Boa leitura!